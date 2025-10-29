Видео
Новости
Матчи
FONBET Кубок России. Новости
Таблицы / Плей-офф
FONBET Кубок России

29 октября, 16:30

«Торпедо» — «Кубань Холдинг»: онлайн-трансляция матча Кубка России

«Торпедо» и «Кубань Холдинг» сыграют в Кубке России 29 октября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

«Торпедо» и «Кубань Холдинг» встретятся в 6-м отборочном раунде Пути регионов FONBET Кубка России в среду, 29 октября. Игра на «Арене Химки» в Химках начинается в 19.30 по московскому времени.

Ключевые события и результат игры «Торпедо» — «Кубань Холдинг» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Трансляцию в прямом эфире ведут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Также смотреть матч можно в окне федерального телеэфира на платформах «Кинопоиск» и Okko. Начало эфира — в 19.25 мск.

«Торпедо» на предыдущей стадии Кубка России обыграло «Велес» (3:0), а «Кубань Холдинг» — «Черноморец» (2:1).

Кубок России
ФК Торпедо (Москва)
