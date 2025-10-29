«Торпедо» по пенальти обыграло «Кубань Холдинг» и вышло в плей-офф пути регионов Кубка России

«Торпедо» обыграло «Кубань Холдинг» в матче шестого раунда пути регионов FONBET Кубка России — 1:1 (пенальти — 3:1). У московского клуба в основное время гол забил Владислав Шитов. У команды из Краснодарского края пенальти реализовал Максим Дмитриев. «Торпедо» вышло в плей-офф пути регионов. В матче первого этапа четвертьфинала пути регионов клуб сыграет с «Балтикой». FONBET Кубок России. Путь регионов. 6-й раунд.

29 октября, 19:30. Арена Химки (Химки)

