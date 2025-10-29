Видео
29 октября, 21:34

«Торпедо» по пенальти обыграло «Кубань Холдинг» и вышло в плей-офф пути регионов Кубка России

Руслан Минаев

«Торпедо» обыграло «Кубань Холдинг» в матче шестого раунда пути регионов FONBET Кубка России — 1:1 (пенальти — 3:1).

У московского клуба в основное время гол забил Владислав Шитов. У команды из Краснодарского края пенальти реализовал Максим Дмитриев.

«Торпедо» вышло в плей-офф пути регионов. В матче первого этапа четвертьфинала пути регионов клуб сыграет с «Балтикой».

FONBET Кубок России. Путь регионов. 6-й раунд.
29 октября, 19:30. Арена Химки (Химки)
Торпедо
1:1
Кубань Холдинг

24

  • N V

    Тётя педира, не бузи и пошла вон

    30.10.2025

  • Saiga-спринтер

    пшел

    30.10.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Вроде и не пятница даже, а дяденька уже в стельку

    30.10.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Так статья не про Зенит же

    30.10.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    А титулы ЦСКА котируются в недо-кубке?

    29.10.2025

  • Marcus Crassus

    Серьезно,не входит?Ну надо-же.Вот это ты меня реально удивил.:rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:А твой пассаж по поводу морали это просто СУПЕР!!!!!

    29.10.2025

  • голос из Санкт-Петербурга

    Ну приколись, Маркус! Вот прикол будет для тебя, когда до конца будет доведено расследование, инициированное губернатором Самарской области! В число тех десяти клубов, про которые говорил губернатор и которые работали с судьями, не входит ФК Зенит из Санкт-Петербурга. Но зато в их числе есть московские клубы и, в том числе, один всем известный аморальный позорный клуб, болельщиками которого являются такие Лжецы и Горлопаны как ты!!!

    29.10.2025

  • Dolphin75

    Ну почему сразу "фанат"? Внештатный сотрудник клуба))

    29.10.2025

  • ritenyto

    И я, все мои товарищи по спорту гневно клеймим... :)

    29.10.2025

  • ritenyto

    Гнать надо в три шеи модеров всех :) ... и я не боюсь этого слова :) Обличать так обличать, ёж их меть. Вы где учились, модеры? :)

    29.10.2025

  • ritenyto

    Неудобно как-то... женщины, вон, уже в бассейне купаются, а мы...

    29.10.2025

  • Marcus Crassus

    Прикольно,когда про коррупцию пишет фанат Зенита.

    29.10.2025

  • Marcus Crassus

    Господи,как можно в слове гОвно сделать ошибку?

    29.10.2025

  • ritenyto

    А чего вы хотели?...:)

    29.10.2025

  • ritenyto

    Не спеши :)

    29.10.2025

  • puzo-75

    Не факт!- Вы же видели,как Кубань исполняла пенальти...)))

    29.10.2025

  • ritenyto

    И реинкарнацию Эдика :)

    29.10.2025

  • ritenyto

    Я люблю "Торпедо" :) Просто люблю, и Торпедо всех обыграет :) Ням! Белые гетры, черные трусы, Беленков... братья... Юра Тишков :) Злато... Олимпиады...

    29.10.2025

  • Egor Starik

    нереальный был

    29.10.2025

  • Saiga-спринтер

    Эрзац-ногомяч в недо-кубке.

    29.10.2025

  • ritenyto

    Я люблю "Торпедо"т:)

    29.10.2025

  • голос из Санкт-Петербурга

    Главный герой матча - слепой судья! Торпедо отскочило на 93-ей минуте. Футбольный бог накажет москвичей! Балтика выесет команду коррупционеров!

    29.10.2025

  • Kupservas

    Гавнокоманда с гавнотренером...

    29.10.2025

  • N V

    Пенальтисты грёбаны, любителей еле-еле в лотерею-жребий обыграли, да опять на "своей", а не чужой площадке, и радовались как дети, радости полные штаны, особенно у пиджака, ему надо как можно больше времени в Сарае продержаться и бабла наскрести, а то недавно увольняли пиджачину, ни одной команде он не сдался, кроме вашего Сарая! :))) Всё равно Сарай ваш из Кубка выбьют! :))) Ничего, педиков и пиджаков вскоре взгреет Воронеж, 03.11.2025! Долой эрзац-торпедо, долой торпедо-лужники!

    29.10.2025

