«Сочи» победил «Торпедо» в серии пенальти, но вылетел из Кубка России

22 ноября, 22:04
«Торпедо» и «Сочи» сыграли в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Основное время матча закончилаось со счетом 1:1.
Счет в матче открыл нападающий сочинцев Жоаозиньо, который отличился в начале второго тайма.
Однако москвичи быстро сравняли счет после точного дальнего удара нападающего Давида Караева.
По регламенту турнира, была назначена серия пенальти, в которой победу одержал «Сочи» — 4:2.
«Сочи» набрал первые 2 очка на группового этапе, но завершает выступление в Кубке, так как останется на четвертом месте в группе. «Торпедо» имеет 7 очков и занимает третье место в группе.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования