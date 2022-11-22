«Торпедо» — «Сочи»: Караев забил красивым дальним ударом

Нападающий «Торпедо» Давид Караев отличился в матче Пути РПЛ Кубка России против «Сочи».

Он сравнял счет во втором тайме — 1:1.

Караев получил мяч на краю штрафной, ушел в центр и нанес шикарный дальний удар.