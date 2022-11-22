22 ноября, 19:05
«Торпедо» сыграет с «Сочи» в рамках группового этапа Пути РПЛ Кубка России по футболу. Стали известны составы команд на эту встречу.
«Торпедо»: Бабурин, Шапич, Нетфуллин, Кожемякин, Енин, Савич, Самсонов, Роганович, Караев, Эркинов, Лаптев.
Запасные: Довбня, Кутепов, Ле Таллек, Рязанцев, Султонов, Чурич, Симонян, Рейхмен, Орехов, Лебеденко, Турищев.
«Сочи»: Адамов, Терехов, Дркушич, Маргасов, Макарчук, Кравцов, Заика, Юсупов, Сарвели, Жоаозиньо, Джорджеивч.
Запасные: Джанаев, Заболотный, Юрганов, Сиссако, Мещанинов, Батырев, Ушатов, Мартовой, Шипунов, Мелкадзе.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования