«Торпедо» — «Сочи»: Жоаозиньо открыл счет в матче

Нападающий «Сочи» Жоаозиньо отличился в матче Пути РПЛ Кубка России против «Торпедо».

Он открыл счет во втором тайме — 1:0.

Бразилец уверенно реализовал выход один на один с гоклипером.