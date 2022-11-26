«Урал» обыграл «Торпедо» и вышел в плей-офф Кубка России с первого места в группе

26 ноября, 17:58
«Урал» на выезде обыграл «Торпедо» в матче 6-го тура групповой стадии Кубка России. Встреча завершилась со счетом 2:1.
На 54-й минуте счет открыл полузащитник екатеринбургского клуба Эрик Бикфалви с пенальти. Защитник «Торпедо» Стефан Шапич в своей штрафной сфолил на форварде «Урала» Алексее Каштанове. После подсказки ВАР и просмотра видео главный арбитр встречи Ян Бобровский назначил 11-метровый удар в ворота москвичей.
На 74-й минуте встречи Бикфалви забил второй гол в матче.
«Торпедо» удалось отыграть один мяч благодаря голу нападающего Дениса Лаптева на 78-й минуте.
«Урал» занимает первое место в турнирной таблице группы D Кубка России, набрав 14 очков в 6 матчах. ЦСКА идет вторым — 13 очков. Обе команды вышли в плей-офф пути РПЛ.
«Торпедо» располагается на 3-м месте с 7 очками, команда отправится в плей-офф пути регионов. «Сочи» с 2 очками занял последнее место и вылетел из Кубка России.
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