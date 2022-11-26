«Торпедо» — «Урал»: Бикфалви открыл счет с пенальти

Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви открыл счет в матче 6-го тура групповой стадии Кубка России против «Торпедо» — 1:0.

Он реализовал пенальти на 54-й минуте встречи. Защитник «Торпедо» Стефан Шапич в своей штрафной сфолил на форварде «Урала» Алексее Каштанове. После подсказки ВАР и просмотра видео главный арбитр встречи Ян Бобровский назначил 11-метровый удар в ворота москвичей.

Этот гол стал для Бикфалви первым в текущем розыгрыше Кубка России.