«Торпедо» — «Урал»: Лаптев отыграл один мяч

Нападающий «Торпедо» Денис Лаптев сократил отставание своей команды в матче 6-го тура групповой стадии Кубка России против «Торпедо» — 2:1.

Форвард замкнул прострел полузащитника Ивана Енина.

Этот гол стал для Лаптева первым в текущем розыгрыше Кубка России.

Ранее дубль сделал полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви.