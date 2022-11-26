«Торпедо» — «Урал»: стартовые составы команд на матч 6-го тура Кубка России

«Торпедо» и «Урал» объявили составы на матч 6-го тура Кубка России.

«Торпедо»: Бабурин, Самсонов, Шапич, Кожемякин, Смольников, Енин, Нетфуллин, Чурич, Караев, Каймаков, Лаптев.

Запасные: Бондарь, Кутепов, Ле Таллек, Орехов, Роганович, Султонов, Симонян, Рейхмен, Лебеденко, Коста, Турищев.

«Урал»: Помазун, Филипенко, Бегич, Кулаков, Гогличидзе, Сиссе, Ранджелович, Газинский, Егорычев, Бикфалви, Каштанов.

Запасные: Алексеев, Быковский, Мамин, Сунгатулин, Железнов, Эмерсон, Шатов, Юшин, Татаринов.

Матч «Торпедо» — «Урал» состоится сегодня, 26 ноября. Начало — в 16.00 по московскому времени. В это же время пройдет другой матч группы D «Сочи» — ЦСКА.

«Урал» лидирует в группе D перед последним туром с 11 очками. ЦСКА идет на второй строчке с 10 очками, «Торпедо» — третий с 7 очками. «Сочи» занимает последнее, четвертое место с 2 очками и уже лишился шансов на выход в плей-офф Кубка России.