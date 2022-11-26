Судейство
26 ноября, 20:42
На 49-й минуте матча 6-го тура группового турнира Кубка России-2022/23 «Торпедо» — «Урал» арбитр Ян Бобровский, занимавший очень хорошую позицию, ошибочно не назначил 11-метровый удар в пользу гостей, когда Стефан Шапич в своей штрафной площади сбил Алексея Каштанова. Судья поначалу предложил торпедовцам выполнить удар от ворот.
Но затем в течение четырех минут сначала ВАР Кирилл Левников, а после него уже сам Бобровский посмотрели несколько видеоповторов. В итоге первое решение рефери было изменено — он указал на 11-метровую отметку.
В том моменте Шапич подбил Каштанову правую ногу и наступил ему на голеностоп.
Интересно, что в этом сезоне Бобровский назначил восемь пенальти, половину из них -после подсказки ВАР.
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