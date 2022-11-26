«Торпедо» — «Урал»: судье Бобровскому снова помог ВАР. Назначение пенальти заняло 4 минуты

На 49-й минуте матча 6-го тура группового турнира Кубка России-2022/23 «Торпедо» — «Урал» арбитр Ян Бобровский, занимавший очень хорошую позицию, ошибочно не назначил 11-метровый удар в пользу гостей, когда Стефан Шапич в своей штрафной площади сбил Алексея Каштанова. Судья поначалу предложил торпедовцам выполнить удар от ворот.

Стефан Шапич в своей штрафной площади сбил Алексея Каштанова.

Стефан Шапич в своей штрафной площади сбил Алексея Каштанова.

Но затем в течение четырех минут сначала ВАР Кирилл Левников, а после него уже сам Бобровский посмотрели несколько видеоповторов. В итоге первое решение рефери было изменено — он указал на 11-метровую отметку.

Стефан Шапич в своей штрафной площади сбил Алексея Каштанова.

В том моменте Шапич подбил Каштанову правую ногу и наступил ему на голеностоп.

Стефан Шапич в своей штрафной площади сбил Алексея Каштанова.

Интересно, что в этом сезоне Бобровский назначил восемь пенальти, половину из них -после подсказки ВАР.