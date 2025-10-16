«Торпедо» и «Велес» встретятся в матче пути регионов Кубка России

«Торпедо» и «Велес» встретятся в матче пятого раунда пути регионов FONBET Кубка России в четверг, 16 октября. Игра пройдет на «Арене Химки», стартовый свисток прозвучит в 17.30 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры «Торпедо» — «Велес» можно знакомиться в матч-центре на нашем сайте.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 5-й раунд.

16 октября, 17:30. Арена Химки (Химки)

В прямом эфире игру покажет канал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru.

В предыдущий раундах пути регионов Кубка России «Велес» победил «Космос» (4:1) и «Ротор» (2:1). «Торпедо» стартовало в турнире с четвертого раунда и обыграло «Кристалл-МЭЗТ» (3:1).