16 октября, 19:25

«Торпедо» обыграло «Велес» в первом матче после возвращения Кононова

Сергей Ярошенко
«Торпедо» обыграло «Велес» (3:0) в матче пятого раунда пути регионов FONBET Кубка России 16 октября.
Фото ФК «Торпедо»

«Торпедо» на своем поле обыграло «Велес» в матче пятого раунда пути регионов FONBET Кубка России — 3:0.

У автозаводцев голы забили полузащитник Артур Галоян с пенальти на 7-й минуте, нападающий Душан Бакич на 45+2-й минуте и хавбек Александр Орехов на 68-й минуте.

Данный матч стал первым для «Торпедо» после возвращения Олега Кононова на пост главного тренера.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 5-й раунд.
16 октября, 17:30. Арена Химки (Химки)
Торпедо
3:0
Велес
16

  • adamantane'

    "Торпедо" М главное в ФНЛ начать одерживать победы.

    17.10.2025

  • Футболист Сапогов

    Это заметно. Плюсуют друг друга, дурачки, неистово. И все мысли одинаковые, все через трусы. Там похоже лет 15-16 человеку.

    16.10.2025

  • Олег Каноков

    Ну дак,он с него и начинал-Heretik вроде.)А ещё есть Ivan Ivanov,тоже он.)

    16.10.2025

  • Футболист Сапогов

    Херчик, какое достойное имя)))

    16.10.2025

  • Олег Каноков

    Херчик всегда на посту.

    16.10.2025

  • Олег Каноков

    Да этот засухарится,уже битый.)

    16.10.2025

  • Rudrik31

    ну да, Соболева из СИЗО выпустили)

    16.10.2025

  • Олег Каноков

    Вот теперь точно попрёт.)

    16.10.2025

  • Топотун

    Тебя бил Игорь Израилевич.

    16.10.2025

  • П_о_в_а_р

    Велес Сарсфилд хорошая команда. Торпедо респект

    16.10.2025

  • Иван Берлиоз

    чудо липовое........

    16.10.2025

  • werder63

    По логике Аленичева: "Это на багаже Парфенова"!))

    16.10.2025

  • Tokhir

    Неужели пиджак научил их выигрывать!

    16.10.2025

  • Микола Питерский

    Вернулся чтобы править!

    16.10.2025

    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
