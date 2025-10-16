«Торпедо» обыграло «Велес» в первом матче после возвращения Кононова

«Торпедо» на своем поле обыграло «Велес» в матче пятого раунда пути регионов FONBET Кубка России — 3:0.

У автозаводцев голы забили полузащитник Артур Галоян с пенальти на 7-й минуте, нападающий Душан Бакич на 45+2-й минуте и хавбек Александр Орехов на 68-й минуте.

Данный матч стал первым для «Торпедо» после возвращения Олега Кононова на пост главного тренера.