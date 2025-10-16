«Торпедо» обыграло «Велес» в первом матче после возвращения Кононова

16 октября, 19:25
«Торпедо» на своем поле обыграло «Велес» в матче пятого раунда пути регионов FONBET Кубка России — 3:0.
У автозаводцев голы забили полузащитник Артур Галоян с пенальти на 7-й минуте, нападающий Душан Бакич на 45+2-й минуте и хавбек Александр Орехов на 68-й минуте.
Данный матч стал первым для «Торпедо» после возвращения Олега Кононова на пост главного тренера.
"Торпедо" М главное в ФНЛ начать одерживать победы.
17.10.2025
Футболист Сапогов
Это заметно. Плюсуют друг друга, дурачки, неистово. И все мысли одинаковые, все через трусы. Там похоже лет 15-16 человеку.
16.10.2025
Олег Каноков
Ну дак,он с него и начинал-Heretik вроде.)А ещё есть Ivan Ivanov,тоже он.)
16.10.2025
Футболист Сапогов
Херчик, какое достойное имя)))
16.10.2025
Олег Каноков
Херчик всегда на посту.
16.10.2025
Олег Каноков
Да этот засухарится,уже битый.)
16.10.2025
Rudrik31
ну да, Соболева из СИЗО выпустили)
16.10.2025
Олег Каноков
Вот теперь точно попрёт.)
16.10.2025
Топотун
Тебя бил Игорь Израилевич.
16.10.2025
П_о_в_а_р
Велес Сарсфилд хорошая команда. Торпедо респект
16.10.2025
Иван Берлиоз
чудо липовое........
16.10.2025
werder63
По логике Аленичева: "Это на багаже Парфенова"!))
16.10.2025
Tokhir
Неужели пиджак научил их выигрывать!
16.10.2025
Микола Питерский
Вернулся чтобы править!
16.10.2025