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Кубок России

Сегодня, 08:50

«Торпедо» забыли присудить поражение 0:3. В матче с ЦСКА сыграл дисквалифицированный Смольников

Александр Бобров
Шеф-редактор
Игорь Смольников.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Как стало известно «СЭ», случай с выходом на поле дисквалифицированного футболиста в игре «Акрон» — «Локомотив» (1:1, пенальти — 7:6) — не единственный в этом розыгрыше FONBET Кубка России. Такое же нарушение в августе прошлого года допустило «Торпедо» — в матче с ЦСКА (0:2) в групповом турнире.

Ту встречу полностью провел торпедовец Игорь Смольников. Хотя на тот момент он еще не отбыл дисквалификацию.

Кубок России. Группа D
31 авг, 17:00. ВТБ Арена (Москва)
Торпедо М
0:2
ЦСКА

Ее он получил в ноябре 2021 года, выступая за «Арсенал». После кубкового матча с «Велесом» (1:1, пенальти — 4:3) он был наказан арбитром Рафаэлем Шафеевым.

Кубок России. Группа 3
27 окт, 18:30. Авангард (Домодедово)
Велес
1:1
Арсенал Т

11 ноября КДК РФС оштрафовал Смольникова на 200 тысяч рублей «за оскорбительное поведение в отношении официального лица матча, выразившееся в использовании нецензурной лексики». Он также был дисквалифицирован на две игры Кубка России.

Следующую кубковую встречу «Арсенал» провел в гостях с «Аланией» — и уступил ей в 1/8 финала (0:1). Смольникова, как и положено, не было в заявке. То есть он пропустил одну из двух игр. И летом перешел в «Торпедо». И сыграл против ЦСКА. Хотя дисквалификация, нереализованная в одном сезоне, переносится на следующий сезон. Это предусмотрено дисциплинарным регламентом РФС.

«Торпедо» следовало присудить поражение со счетом 0:3. Но и это не все. Вопрос теперь такой: если Смольников не отбыл второй матч дисквалификации, но вышел на поле, считается ли дисквалификация завершившейся, если торпедовцев не наказали? Применим ли и тут пункт дисциплинарного регламента ФИФА, на который ссылался год назад КДК РФС, отклонив протест «Химок» по «делу Кухты»?

Если же наказание не реализовано, как быть с результатом следующего кубкового матча автозаводцев — 2-го тура группового этапа с «Сочи» (3:1)? И так далее.

Если и его нужно пересматривать, и результаты других встреч, в которых участвовал Смольников, как быть с таблицей и итогом группового турнира Кубка?

&laquo;Акрон&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo;. Дмитрий Баринов (справа). «Локо» второй год подряд нарушает регламент. На этот раз забыли о дисквалификации Баринова — он не мог играть с «Акроном»

Игорь Смольников
Кубок России
ФК Торпедо (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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