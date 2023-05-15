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Кубок России

15 мая, 18:07

Тошич надеется, что ЦСКА выиграет FONBET Кубок России в этом сезоне

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич выразил надежду, что армейцы выиграют FONBET Кубок России в этом сезоне.

«Последний кубок России ЦСКА брали еще при мне, аж в 2013 году. Надеюсь и верю, что спустя долгое время, уже в этом сезоне армейцы смогут взять этот кубок. Тем более у ЦСКА последний трофей был в 2018 году — Суперкубок России. Для армейцев очень важно выиграть трофей в этом сезоне. Было бы очень приятно взять Кубок России, а в следующем сезоне побороться с «Зенитом» за чемпионство», — приводит слова Тошича Sport24.

В Суперфинале ЦСКА сыграет против победителя пары «Краснодар» — «Урал».

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-05-15-toshich-byloby-priyatno-chtoby-tsska-vzyal-kubok-rossii-a-v-sleduyushchem-sezone-poborolsya-s-zenitom-za-chempionstvo
Зоран Тошич
Футбол
Кубок России
ФК ЦСКА (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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