Тошич надеется, что ЦСКА выиграет FONBET Кубок России в этом сезоне

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич выразил надежду, что армейцы выиграют FONBET Кубок России в этом сезоне.

«Последний кубок России ЦСКА брали еще при мне, аж в 2013 году. Надеюсь и верю, что спустя долгое время, уже в этом сезоне армейцы смогут взять этот кубок. Тем более у ЦСКА последний трофей был в 2018 году — Суперкубок России. Для армейцев очень важно выиграть трофей в этом сезоне. Было бы очень приятно взять Кубок России, а в следующем сезоне побороться с «Зенитом» за чемпионство», — приводит слова Тошича Sport24.

В Суперфинале ЦСКА сыграет против победителя пары «Краснодар» — «Урал».