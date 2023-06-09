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Сегодня, 13:56

Тошич: «У ЦСКА есть Акинфеев — это их преимущество перед «Краснодаром»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич поделился мыслями о предстоящем финале FONBET Кубка России.

«В таких матчах трудно называть фаворита. ЦСКА — более опытная команда, чем «Краснодар», но в финале игра может сложиться непредсказуемо. В чем преимущество ЦСКА? У них есть Игорь Акинфеев — это их преимущество перед «Краснодаром». На Игоря всегда можно положиться», — приводит «РБ Спорт» слова Тошича.

В финале FONBET Кубка России сыграют ЦСКА и «Краснодар». Матч состоится 11 июня на стадионе «Лужники» в Москве. Ранее сообщалось, что на игру продано более 40 тысяч билетов.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/zoran-toshich-u-tsska-est-igor-akinfeev-e-to-ih-preimushhestvo-pered-krasnodarom/
Зоран Тошич
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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