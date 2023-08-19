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Кубок России

Сегодня, 09:47

Тренер 2DROTS Кузнецов рассказал о подготовке к матчу FONBET Кубка России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер 2DROTS Дмитрий Кузнецов рассказал, как команда готовится к ближайшему матчу с «Муромом» во втором раунде Пути регионов в FONBET Кубке России.

«Все нормально, все идет по плану, готовимся, тренируемся, разбираем соперника, смотрим видео. Идет ли подготовка в усиленном режиме или все штатно? В штатном, мы не можем себе позволить запереться в гостинице или заехать на сборы. Тренировочный процесс идет, приезжаем-уезжаем. Изучили ли «Муром» вдоль и поперек? Каждый день понемножку. Нашли ли слабые стороны? Ищем! Потихонечку находим. Лучше в течение недели понемногу делать акценты футболистам на самое главное, что может возникнуть в процессе игры, потому что все забывается. Перед самой игрой надо акцентировать внимание на самые важные вещи в атаке и обороне», — приводит слова Кузнецова Legalbet.

2DROTS победили «Сахалин» (2:0) в первом раунде Пути регионов. Следующим соперником команды станет «Муром». «Амкал» обыграл ногинское «Знамя» (3:2) и встретится с ивановским «Текстильщиком».

Источник: https://legalbet.ru/news/nahodim-slabie-storoni-muroma-trener-2drots-kuznetcov/
Кубок России
ФК 2Drots
Дмитрий Кузнецов
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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