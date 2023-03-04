Игнатьев высказался об игре «Динамо» в FONBET Кубке России

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался об игре московского «Динамо» в FONBET Кубке России.

«Пока бело-голубые только в поиске, есть некий силуэт их игры. Возможно, идет большая работа, чтобы к матчам чемпионата России команда выглядела как раньше. Но на сегодняшний день «Спартак» на фоне «Динамо» выглядит предпочтительнее для того, чтобы побороться за призы или серебро турнира. Но это лишь игра в «угадайку», — сказал Игнатьев Betonmobile.ru.

«Динамо» после двух матчей с «Крыльями Советов» (1:2, 1:1) продолжит борьбу в Кубке, но уже не в Пути РПЛ, а в Пути регионов.