Шалимов: «Спартак» думал о матче в Краснодаре, а не о том, как пройти «Ростов»

Российский тренер Игорь Шалимов прокомментировал вылет «Спартака» из Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Красно-белые дважды проиграли «Ростову» в 1/4 финала Пути РПЛ турнира (0:1, 1:2) и теперь продолжат выступление в Пути регионов.

«Продолжаю настаивать на том, что для «Спартака» этот матч не был настолько важен, как и игры чемпионата. Это не говорит о том, что тренерский штаб не относится серьезно или игроки не настраиваются. Но разница между чемпионатом и Кубком, где в Пути РПЛ никто не вылетает, а пока переходит просто в Путь регионов, чувствуется. Конечно, «Спартак» думал о матче в Краснодаре, а не о том, как пройти «Ростов». Для меня это был тренировочный матч, где нагрузки и игровое время распределялись», — цитирует Шалимова «РБ Спорт».

Во втором этапе четвертьфинала Пути регионов Кубка России «Спартак» сыграет против «Акрона». Матчи этой стадии пройдут 11-13 марта.