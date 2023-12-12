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Сегодня, 09:00

Деограсия раскритиковал кубковый формат: «Зачем делать паузу между матчами в три месяца?»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Давид Деограсия.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия в интервью «СЭ» высказался о формате FONBET Кубка России.

«Было бы лучше оба четвертьфинальных матча проводить весной. Не понимаю, зачем делать паузу между двумя играми в три месяца. За зимнюю паузу команды могут измениться, обновиться в трансферное окно. Весной мы можем увидеть абсолютно другие команды.
У меня есть вопросы к этому формату. Матчей очень много. Думаю, что если команда вылетает из Пути РПЛ, то она не должна попадать в Путь регионов. Было бы лучше, если бы проигравшие команды в обеих сетках вылетали сразу. Иначе получается слишком много матчей», — сказал Деограсия «СЭ».

В первом матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России, который состоялся 29 ноября, «Оренбург» одержал победу над «Спартаком» со счетом 1:0.

Ответная игра пройдет в марте 2024 года.

Давид Деограсия. «Отказал бы «Спартаку» и «Зениту». Хочу оставить «Оренбург» в РПЛ». Интервью Давида Деограсии

Футбол
Кубок России
ФК Оренбург
Давид Деограсия
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