Тренер «Родины» Артига о победе над «Арсеналом» в Кубке России: «Сегодня буду лучше спать»

Главный тренер «Родины» Франк Артига прокомментировал победу над тульским «Арсеналом» (2:1) в матче 5-го раунда FONBET Кубка России.

«Точно могу сказать, что сегодня буду лучше спать, потому что мы выиграли. Всю тренировочную неделю игроки показывали потрясающее отношение и заслужили сегодняшнюю победу. Также хочу сказать, что недавно была игра с «Акроном», которую мы проиграли на 98-й минуте, но и тогда мы показывали такое же отношение. Только через победы мы можем заслужить больше времени на подготовку. Да, я хотел бы, чтобы у меня была предсезонка, но ее не было. И сейчас с каждой победой мы выигрываем себе больше времени, чтобы готовиться», — цитирует тренера пресс-служба клуба.

Соперник «Родины» в следующем матче Кубка России определится после жеребьевки.