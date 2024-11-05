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Карпин после победы над «Спартаком»: «Ушли ли мысли об отставке? Нет»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос о своем будущем после победы над «Спартаком» (1:0) в первой игре 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— После «Ахмата» вы говорили, что вас посещали мысли об отставке? Сегодня они ушли?

— Нет. Я говорил, что с игрой с «Ахматом» они не связаны.

— Есть ли опасения, повлияет ли смена власти в регионе на трансферный бюджет или смену менеджмента клуба?

— Без понятия. Область не участвовала в трансферах. Как не давала денег на это, так и не будет давать. Так что не знаю, как это может повлиять.

— Руководству вы свои мысли по поводу отставки уже озвучивали?

— Мысли у меня есть, но мы о них не говорили. Зачем мне озвучивать мои мысли? Когда у меня будет решение, они его узнают. Подготовиться они успеют — не переживайте.

Валерий Карпин
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