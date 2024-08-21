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Сегодня, 18:00

Тренер «Сибири» назвал эмоциональной победу над «Темпом» в Кубке России

Микеле Антонов
Корреспондент
«Сибирь» обыграла «Темп» в матче Кубка России — 4:3.
Фото Пресс-служба ФК «Сибирь»
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Главный тренер «Сибири» Виктор Тренев в разговоре с «СЭ» подвел итоги матча 2-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России против «Темпа» (4:3).

«Наверное, именно такая эмоциональная победа с преодолением всех трудностей и нужна была нашей команде сегодня. Ребята показали характер, и, уверен, наши болельщики это оценили. Надеюсь, эта победа станет стимулом для нашего дальнейшего продвижения вверх!» — сказал Тренев «СЭ».

Сегодняшний матч был первым для Виктора Тренева на посту главного тренера ФК «Сибирь». О назначении специалиста было объявлено 16 августа.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 2-й раунд
21 авг, 15:00. Спартак (Новосибирск)
Сибирь
4:3
Темп

Кубок России
ФК Сибирь
0
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