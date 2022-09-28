Александр Точилин: «Несколько футболистов «Сочи» получили травмы, но начинаем готовиться к следующей игре»

Главный тренер «Сочи» Точилин ответил на вопрос о травмах по итогам матча Кубка с ЦСКА

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин после поражения от ЦСКА (1:2) в матче Пути РПЛ Кубка России по футболу подвел итоги встречи.

— Получилась хорошая игра, к сожалению, для нас сложилась неудачно. Надо как можно быстрее переключиться на чемпионат. К сожалению, несколько футболистов получили травмы, но начинаем готовиться к следующей игре.

Нобоа для нас является важным игроком, но он присоединился чуть позже после перерыва. Надо не забывать, что на него ложиться большая нагрузка, хотелось это с него снять. У нас есть игроки, которым надо получать практику и доказывать, что заслуживают место в старте.

Пенальти? Сначала порадовались, потом огорчились. Видел ли эпизод? Как понимаю, у нас с судьями разное мнение, — сказал Точилин на послематчевой пресс-конференции.

В составе армейцев голы в матче ЦСКА — «Сочи» забили Константин Кучаев и Федор Чалов. У сочинцев отличился Владислав Сарвели.