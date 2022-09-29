Абаскаль: «Половина игроков старта родились в 2000 году. Победы в таких матчах особенно ценны»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль после разгрома над «Зенитом» (3:0) в матче Пути РПЛ Кубка России подвел итоги встречи.

— Хочу поблагодарить вас за аплодисменты. В этом матче самое главное было верить — в себя, в свои силы. Мы можем говорить о тактике, о качестве, но вера в таких матчах важнее всего. Среди игроков стартового состава половина родились в 2000 году и позже. У нас молодая команда, которой нужно расти. Победы в таких матчах особенно ценны. Мы одержали третью победу в Кубке, мы должны идти дальше. Все матчи разные, и я рад, что ребята показали смелость и настойчивость. Они доказали, что могут играть в свой футбол.

— Почему заменили Игнатова?

— Он провел отличный матч, выдал большой объем работы. Он был эффективен при прессинге, был полезен для команды. В определенный момент нам нужно было освежить игру. Никакого повреждения у него нет, — сказал Абаскаль.

В составе «Спартака» в игре с «Зенитом» дубль оформил Квинси Промес, еще один гол на счету Александра Соболева. Матч прошел в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена».