Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Кубок России. Новости
Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 09:25

Тренер «Спартака» Сакич — о матче с «Динамо»: «Никогда не видел Станковича настолько спокойным»

Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Тренер «Спартака» Ненад Сакич в интервью «СЭ» высказался о своей эмоциональности.

— Во время матчей вы крайне эмоциональны, даже больше, чем Станкович.

— У меня такая роль. Когда тебя переполняют эмоции, это нормально. Бывает, что ведешь себе так.

— Даже в раздевалке?

— Там спокойнее. Но во время игры накал страстей становится выше. Поэтому, возможно, где-то перегибаю. Но что касается Станковича, никогда не видел его настолько спокойным, как в матче с «Динамо». Он ничего не говорил, но его удалили. Мне жаль, что так получилось.

Ненад Сакич и&nbsp;Срджан Бабич. «Мы показываем, что можно играть без Соболева». Тренер «Спартака» после победы в дерби
Деян Станкович
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Силы ПВО сбили за ночь 113 украинских беспилотников над регионами России
Новое дело блогера Лерчек. Как Чекалины выводили средства в Дубай
Что произошло после матча «Динамо» - «Спартак» в Кубке
Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию на решение CAS по делу Валиевой
ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ в ДНР авиабомбой ФАБ-3000
Вратарь Щенсны возобновил карьеру и подписал контракт с «Барселоной»
Материалы сюжета Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2024
Соболев: «Свой первый гол за «Зенит» посвящаю маме»
Тренер «Спартака» Сакич заявил, что команда знала, как сыграет с «Динамо»
«Мы показываем, что можно играть без Соболева». Тренер «Спартака» после победы в дерби
«Ахмат» — «Краснодар»: видеообзор матча Кубка России
«Зенит» — «Акрон»: видеообзор матча Кубка России
Мостовой о поздравлении Соболева с дебютном голом: «Завтра будет тоннель на тренировке, он получит нормально»
Сегодня
Вчера
Неделя