Тренер «Спартака» Сакич: «Дуарте? У нас 23 игрока, кто-то из них будет на скамейке и будет недоволен этим»

Сегодня, 21:05
Тренер «Спартака» Ненад Сакич, исполнявший обязанности главного тренера команды в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России с махачкалинским «Динамо» (1:0), рассказал о состоянии игроков московского клуба.
Главный тренер красно-белых Деян Станкович был удален в кубковом матче 5-го тура с московским «Динамо» и не мог присутствовать в технической зоне.
— Оцените игру Дуарте сегодня. Чего ему не хватает, чтобы регулярно играть и в РПЛ?
— Мы довольны тем, как он проявил себя сегодня, Алексис провел хороший матч. Но у нас 23 игрока. И всегда кто-то будет оставаться на скамейке, кто-то будет недоволен. Но Дуарте наш игрок, он в обойме, и мы на него рассчитываем.
— Кого вы выделили бы из ближайших резервистов?
— Не буду выделять кого-то одного. На поле была команда! А индивидуальные разборы мы сделаем в раздевалке.
— Все ли в порядке с теми, кто не прилетел в Махачкалу?
— Да. Литвинов дисквалифицирован, другие или устали, или имеют микроповреждения. Но ничего серьезного. Решили поберечь их сегодня.
«Спартак» занял 1-е место в группе А, набрав 15 очков. Махачкалинское «Динамо» с 8 очками осталось на 3-й строчке.
|И
|М
|О
|1
|Спартак
|6
|14-4
|15
|2
|Динамо
|5
|11-10
|8
|3
|Динамо Мх
|6
|8-8
|8
|4
|Кр. Советов
|5
|5-16
|2