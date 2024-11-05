Станкович перепутал Карпина и Мостового в интервью перед матчем с «Ростовом»

Сегодня, 19:08
Главный тренер «Спартака» Деян Станкович перепутал имя Валерия Карпина, говоря об игре «Ростове» перед первым матчем 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.
Сербский специалист говорил по-итальянски, назвав фамилию Мостового. Услышав от переводчика фамилию Карпина, Станкович извинился.
«Извините. Извините. Конечно, Карпин. Грубая ошибка. Валерий, извиняюсь (улыбается)», — сказал Станкович.
Мостовой обучается на тренерскую лицензию. Экс-игрок красно-белых должен был пройти стажировку в рамках обучения на тренерскую лицензию в московском «Спартаке», но в итоге клуб ему отказал.
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|Динамо
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|17-13
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|Динамо Мх
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|Кр. Советов
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