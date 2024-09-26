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Тренер «Торпедо» Кононов спровоцировал массовую потасовку во время матча Кубка России против «КАМАЗа»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Олег Кононов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Олег Кононов толкает защитника «КАМАЗа» Руслана Аюкина.
Потасовка футболистов «КАМАЗа» и «Торпедо».
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Главный тренер «Торпедо» Олег Кононов спровоцировал массовую потасовку в конце матча 4-го раунда пути регионов FONBET Кубка России против «КАМАЗа» (2:1).

На 83-й минуте встречи защитник команды из Набережных Челнов Руслан Аюкин грубо нарушил правила на футболисте москвичей Юрии Коледине.

Кононов агрессивно отреагировал на это, выбежал на газон и оттолкнул Аюкина. После этого на поле началась потасовка между футболистами и членами команд.

Олег Кононов толкает защитника «КАМАЗа» Руслана Аюкина.
Потасовка футболистов «КАМАЗа» и «Торпедо».

После того, как стороны прекратили потасовку, главный арбитр встречи Инал Танашев показал Кононову красную карточку.

«Торпедо» вышло в пятый раунд пути регионов, соперник автозаводцев определится позднее по итогам жеребьевки.

Олег Кононов
Футбол
Кубок России
ФК КАМАЗ
ФК Торпедо (Москва)

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