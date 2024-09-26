Тренер «Торпедо» Кононов спровоцировал массовую потасовку во время матча Кубка России против «КАМАЗа»

Сегодня, 00:25
Главный тренер «Торпедо» Олег Кононов спровоцировал массовую потасовку в конце матча 4-го раунда пути регионов FONBET Кубка России против «КАМАЗа» (2:1).
На 83-й минуте встречи защитник команды из Набережных Челнов Руслан Аюкин грубо нарушил правила на футболисте москвичей Юрии Коледине.
Кононов агрессивно отреагировал на это, выбежал на газон и оттолкнул Аюкина. После этого на поле началась потасовка между футболистами и членами команд.
После того, как стороны прекратили потасовку, главный арбитр встречи Инал Танашев показал Кононову красную карточку.
«Торпедо» вышло в пятый раунд пути регионов, соперник автозаводцев определится позднее по итогам жеребьевки.