Тренер «Торпедо» Кононов спровоцировал массовую потасовку во время матча Кубка России против «КАМАЗа»

Главный тренер «Торпедо» Олег Кононов спровоцировал массовую потасовку в конце матча 4-го раунда пути регионов FONBET Кубка России против «КАМАЗа» (2:1).

На 83-й минуте встречи защитник команды из Набережных Челнов Руслан Аюкин грубо нарушил правила на футболисте москвичей Юрии Коледине.

Кононов агрессивно отреагировал на это, выбежал на газон и оттолкнул Аюкина. После этого на поле началась потасовка между футболистами и членами команд.

Олег Кононов толкает защитника «КАМАЗа» Руслана Аюкина.

Потасовка футболистов «КАМАЗа» и «Торпедо».

После того, как стороны прекратили потасовку, главный арбитр встречи Инал Танашев показал Кононову красную карточку.

«Торпедо» вышло в пятый раунд пути регионов, соперник автозаводцев определится позднее по итогам жеребьевки.