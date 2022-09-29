Семак заявил, что многие футболисты «Зенита» сыграли ниже своего уровня со «Спартаком»

29 сентября, 22:56
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после разгрома от «Спартака» (0:3) в матче Пути РПЛ Кубка России по футболу ответил на вопросы журналистов об игре своей команды.
— Было впечатление, что команда вышла пижонить.
— Не думаю, что это пижонство. У нас нет пижонов, это точно. Это скорее эмоциональная выхолощенность. Непросто постоянно находиться наверху. Каждая команда хочет прервать какую-то серию и выиграть у нас. Такие матчи, к сожалению, бывают. Наша задача — чтобы команда избегала таких матчей и двигалась дальше в правильном направлении.
— «Спартак» закрыл Малкома и Вендела и выиграл игру. Был ли в этом ваш просчет в плане на игру?
— Не считаю, что у нас играют только эти игроки. У нас командная игра. У нас нет бомбардира, который забивает более половины голов. У нас равномерно распределены все игровые действия. Дело в том, что многие сыграли сегодня ниже своего уровня, — сказал Семак.
В составе «Спартака» в игре с «Зенитом» дубль оформил Квинси Промес, еще один гол на счету Александра Соболева. Матч прошел в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена».