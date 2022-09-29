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Кубок России

29 сентября, 22:56

Семак заявил, что многие футболисты «Зенита» сыграли ниже своего уровня со «Спартаком»

Олег Кошелев
Редактор видеоотдела
Сергей Семак.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после разгрома от «Спартака» (0:3) в матче Пути РПЛ Кубка России по футболу ответил на вопросы журналистов об игре своей команды.

— Было впечатление, что команда вышла пижонить.

— Не думаю, что это пижонство. У нас нет пижонов, это точно. Это скорее эмоциональная выхолощенность. Непросто постоянно находиться наверху. Каждая команда хочет прервать какую-то серию и выиграть у нас. Такие матчи, к сожалению, бывают. Наша задача — чтобы команда избегала таких матчей и двигалась дальше в правильном направлении.

— «Спартак» закрыл Малкома и Вендела и выиграл игру. Был ли в этом ваш просчет в плане на игру?

— Не считаю, что у нас играют только эти игроки. У нас командная игра. У нас нет бомбардира, который забивает более половины голов. У нас равномерно распределены все игровые действия. Дело в том, что многие сыграли сегодня ниже своего уровня, — сказал Семак.

В составе «Спартака» в игре с «Зенитом» дубль оформил Квинси Промес, еще один гол на счету Александра Соболева. Матч прошел в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена».

Кубок России. Группа B
29 сент, 20:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
3:0
Зенит
Сергей Семак
Футбол
Кубок России
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
25
21
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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