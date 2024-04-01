Тренер «Зенита» Семак поделился ожиданиями от матча Кубка России со «Спартаком»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от первого матча ? финала Пути РПЛ FONBET Кубка России со «Спартаком».

«Я не думаю, что что-то изменилось: у нас состав тот же, у «Спартака» — тоже, кардинально ничего не изменилось — будет еще один матч. Понятно, что соперники принципиальные, это станет дополнительной мотивацией и для нас, и для игроков «Спартака». Ждем хорошей игры», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Игра «Спартак» — «Зенит» пройдет 3 апреля в Москве. Начало — в 20.30 мск. Ответная встреча состоится 17 апреля в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».

Последний матч между командами прошел 2 марта в рамках 19-го тура РПЛ. Игра завершилась со счетом 0:0.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 41 очко в 21 матче. «Спартак» идет шестым с 32 очками.