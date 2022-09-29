Семак заявил, что «Зенит» сыграл ниже своих возможностей в матче со «Спартаком» в Кубке

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после поражения от «Спартака» (0:3) в матче Пути РПЛ Кубка России заявил, что красно-белые лучше воспользовались своими голевыми моментами.

— Достаточно нервная игра. Шансы были у обеих команд, но «Спартак» лучше воспользовался шансами, забил после нашей грубой ошибки. В концовке игра стала более открытой, и мы пропустили еще два гола, к большому сожалению. Из хороших новостей — все здоровы. Результат нас не устраивает. В Кубке в Самаре и сегодня мы сыграли ниже своих возможностей, — сказал Семак на послематчевой пресс-конференции.

29 сентября в матче с «Зенитом» в составе «Спартака» дубль оформил Квинси Промес, еще один гол на счету Александра Соболева.