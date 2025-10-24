Три футболиста «Локо» заработали дисквалификацию, но смогут сыграть со «Спартаком»

По данным «СЭ», три футболиста «Локомотива» получили «лишние» вторые предупреждения в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Балтикой» (2:1), но избегут дисквалификации и смогут выйти на поле 6 ноября в первой четвертьфинальной игре со «Спартаком». Во встрече в Калининграде судья Павел Шадыханов, в частности, наказал желтыми карточками Максима Ненахова, Данила Пруцева и Данилу Годяева. Раньше в ходе турнира к ним уже по разу применялись подобные санкции. Как указано в дисциплинарном регламенте РФС, «автоматическую дисквалификацию на следующий после получения последнего предупреждения матч соответствующего соревнования влекут за собой два предупреждения, полученные игроком и официальным лицом клуба в разных матчах одного соревнования Кубка России». То есть за второй желтой карточкой следует отстранение. Но при этом в регламенте Кубка России предусмотрено исключение: «Предупреждения, полученные игроками и официальными лицами клубов в разных матчах соревнования, аннулируются (а также аннулируются последствия их применения) перед проведением матчей 1/4 финала плей-офф верхней сетки, матчей 1-го этапа 1/4 финала плей-офф нижней сетки, а также перед финальным матчем соревнования». Тем самым дисквалификация Ненахова, Пруцева и Годяева отменяется. То же самое относится к Мохаммеду Аззи, Андресу Аларкону (оба — «Динамо» Мх), Владиславу Камилову («Оренбург»), Кевину Андраде, Юрию Ковалеву (оба — «Балтика»).

Обычный регламент. Жёлтые обнуляются перед следующим раундом. Стандартная штука.

Как можно было утверждать такой регламент Кубка России? Это порождает безнаказанность и не только в спорте.

Целый опус можно было уместить в два слова - играют все !

А если б Яклич взялся масштабировать эту "новость"? Думаю из под пера мастера вышел бы труд сравнимый по объему с БСЭ.

Дурдом какой-то придумали в регламенте, честное слово.

Статья на пустом месте-3 игрока были дисквалифицированы, но по правилам-она отменяется, можно было и не писать столько объёмную статью))))

С точки зрения зрелища,это нормально,а с точки зрения соревновательной составляющей ,это бред.