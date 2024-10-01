Три последних матча Бобровского спасает ВАР

В трех последних играх, которые Ян Бобровский провел в роли судьи после печально известного матча «Динамо» Мх — «Пари НН» (0:1), для исправления ошибок в ключевых эпизодах ему потребовалась помощь видеоассистентов.

24 августа в ходе встречи 6-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Химки» (3:3) ВАР Андрей Фисенко помог исправить неверное первоначальное решение Бобровского. В итоге желтая карточка, показанная игроку «Химок», была заменена на красную.

18 сентября в кубковой игре «Ростов» — «Оренбург» (3:1) арбитр не назначил пенальти за игру рукой футболиста ростовчан. ВАР Виталий Мешков помог отменить ошибочное первоначальное решение Бобровского. В итоге 11-метровый удар был назначен. При этом секундами ранее контакта мяча с рукой футболист «Оренбурга» нарушил процедуру вбрасывания мяча, но рефери этого не заметил. Тут ВАР не имел права вмешаться.

Эпизод матча «Рубин» — «Факел». Фото Скриншот трансляции

Сегодня в кубковом матче «Рубин» — «Факел» Бобровский не назначил пенальти в ворота казанцев за игру рукой. ВАР Роман Галимов помог исправить ошибочное первоначальное решение судьи. В итоге 11-метровый удар был назначен.