Трибуны «Газпром Арены» освистали Соболева во время объявления составов на матч с «Рубином»

Зрители на трибунах домашнего стадиона «Зенита» «Газпром Арена» негативно отреагировали на фамилию нападающего петербургской команды Александра Соболева при объявлении составов на матч с «Рубином» в 4-м туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Болельщики подняли гул после того, как диктор озвучил фамилию игрока.

27-летний Соболев стал игроком «Зенита» в августе, перейдя из московского «Спартака». Сумма сделки по данным Transfermarkt составила 10 миллионов евро. Нападающий дебютировал за клуб в выездном матче против ЦСКА в 8-м туре РПЛ, не отметившись результативными действиями.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Рубин».