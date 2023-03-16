Тугарев признан лучшим игроком матча FONBET Кубка России «Пари НН» — «Ростов»

Полузащитник «Ростова» Роман Тугарев признан лучши игроком матча 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России с «Пари НН» (1:0), сообщила пресс-служба турнира.

В этой встрече хавбек забил гол на 82-й минуте и принес победу своей команде.

Всего в текущем розыгрыше Кубка России 24-летний игрок провел 6 матчей и забил 2 мяча.

«Ростов» вышел в полуфинал Пути регионов Кубка России. Жеребьевка этой стадии состоится 17 марта. Ранее в полуфинал Пути регионов вышли московское «Динамо», «Акрон» и «Краснодар».