«Тверь», «Дружба» и «Торпедо-Миасс» вышли в следующий раунд FONBET Кубка России

Определились три участника второго раунда Пути регионов FONBET Кубка России.

«Тверь» на своем поле обыграла «Электрон» — 2:1. Победу хозяевам принесли голы Бориса Цыганкова и Ануша Джебова, а гости сократили отставание в счете благодаря автоголу.

Любительский клуб «Пионер» дома проиграл «Дружбе» из Майкопа — 3:3 (пенальти 2:4). За «Пионер» отличились Артем Мельник и Данил Бенедык (дубль). За «Дружбу» забили Адам Датхужев, Джабраил Кадиев и Аскер Делок.

«Торпедо-Миасс» в гостях обыграло «Ильпар» — 3:1. За команду отличились Роман Левченко, Михаил Гайдамак и Марк Аквазба. За хозяев забил Евгений Парамонов.