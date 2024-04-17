Тюкавин — о чемпионских амбициях «Динамо»: «Боремся дальше. Не снимаемся же с чемпионата»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал победу бело-голубых в матче с «Оренбургом» (4:2) в 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

— Сложная игра. Первый тайм был тяжелым, не знаю почему. Но самое главное — выиграли и прошли дальше.

— Федор Смолов давно не забивал. Поздравили его?

— Молодец, что забил, принес победу команде.

— Прервали серию неудачных игр. Что ждать дальше?

— Посмотрим, будем готовиться дальше.

— Как команда переживала этот отрезок? Вроде бы говорили о чемпионских амбициях.

— Это вы говорили об этом. Мы боремся дальше. Не снимаемся же с чемпионата. Да, трудно, но когда было легко?

— Реально ли догнать «Зенит»?

— Будем стараться.

— У вас светятся очки. Как это?

— Сделайте себе фонарик. Тоже будут светиться. Это чтобы вас всех журналистов было видно, — сказал Тюкавин.

«Динамо» прошло в следующую стадию Кубка России, где сыграет против проигравшей команды в 1/2 финала Пути РПЛ.