Сегодня, 19:52
Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал победу бело-голубых в матче с «Оренбургом» (4:2) в 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России.
— Сложная игра. Первый тайм был тяжелым, не знаю почему. Но самое главное — выиграли и прошли дальше.
— Федор Смолов давно не забивал. Поздравили его?
— Молодец, что забил, принес победу команде.
— Прервали серию неудачных игр. Что ждать дальше?
— Посмотрим, будем готовиться дальше.
— Как команда переживала этот отрезок? Вроде бы говорили о чемпионских амбициях.
— Это вы говорили об этом. Мы боремся дальше. Не снимаемся же с чемпионата. Да, трудно, но когда было легко?
— Реально ли догнать «Зенит»?
— Будем стараться.
— У вас светятся очки. Как это?
— Сделайте себе фонарик. Тоже будут светиться. Это чтобы вас всех журналистов было видно, — сказал Тюкавин.
«Динамо» прошло в следующую стадию Кубка России, где сыграет против проигравшей команды в 1/2 финала Пути РПЛ.