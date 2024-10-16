«Алания» в серии пенальти уступила «Тюмени» в Кубке России

«Алания» в матче пятого раунда FONBET Кубка России в серии пенальти уступила «Тюмени».

Основное время закончилось со счетом 0:0. В серии 11-метровых ударов точнее оказались тюменцы — 4:3.

В другом матче дня «Спартак» из Костромы обыграл «Родину» — 2:1. На гол Амура Колмыкова костромчане ответили точными ударами Александра Саплинова и Дениса Жилмостных.

Соперники «Тюмени» и «Спартака» из Костромы станут известны после жеребьевки.