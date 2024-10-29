«Тюмень» разгромила «Амкар» в Кубке России

Сегодня, 19:26
«Тюмень» дома разгромила «Амкар» в матче шестого раунда Пути регионов FONBET Кубка России — 3:0.
У хозяев голы забили Кирилл Косарев, Андрей Придюк (автогол) и Андрей Марьянов.
«Тюмень» сыграет в первом этапе Пути регионов против клуба РПЛ — «Краснодара», «Акрона», махачкалинского «Динамо» или «Химок». Соперник определится после жеребьевки. Матчи пройдут с 26 по 28 ноября.
|И
|М
|О
|1
|Спартак
|6
|14-4
|15
|2
|Динамо
|6
|17-13
|11
|3
|Динамо Мх
|6
|8-8
|8
|4
|Кр. Советов
|6
|8-22
|2