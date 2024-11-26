Сегодня, 15:00
«Тюмень» и «Краснодар» сыграют в первом этапе 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России во вторник, 26 ноября. Матч пройдет на стадионе «Геолог» в Тюмени и начнется в 16.00 по московскому времени.
Трансляцию матча «Тюмень» — «Краснодар» в прямом эфире покажут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Также встреча в прямом эфире пройдет на онлайн-платформах «Okko Спорт» и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции эфира федерального канала).
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Кубка России. Ключевые события и результат игры «Тюмень» — «Краснодар» отслеживайте также в матч-центре сайта «СЭ».
«Тюмень» вышла в эту стадию плей-офф, пройдя три раунда Пути регионов — начиная с четвертого вместе с другими клубами первой лиги. В шестом раунде тюменцы обыграли «Амкар» (3:0).
«Краснодар» оказался в нижней сетке, заняв третье место в группе С с ЦСКА, «Ахматом» и «Пари НН».
Первый этап состоит из одного матча, победитель которого пройдет во второй этап и встретится с проигравшей командой четвертьфинала Пути РПЛ.
|И
|М
|О
|1
|Спартак
|6
|14-4
|15
|2
|Динамо
|6
|17-13
|11
|3
|Динамо Мх
|6
|8-8
|8
|4
|Кр. Советов
|6
|8-22
|2