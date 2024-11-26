Сегодня, 18:18
«Краснодар» на выезде обыграл «Тюмень» в матче первого этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России — 3:3 (пенальти 4:2).
22-я минута: Данила Козлов — 0:1
39-я минута: Федор Смолов — 0:2
53-я минута: Федор Смолов — 0:3
58-я минута: Станислав Поройков — 1:3
62-я минута: Станислав Поройков — 2:3
88-я минута: Денис Ткачук — 3:3
Хозяева отыгрались со счета 0:3 в основное время. В серии пенальти точнее оказались гости — 4:2. «Краснодар» вышел во второй этап четвертьфинала турнира. «Тюмень» вылетела из Кубка России.
|И
|М
|О
|1
|Спартак
|6
|14-4
|15
|2
|Динамо
|6
|17-13
|11
|3
|Динамо Мх
|6
|8-8
|8
|4
|Кр. Советов
|6
|8-22
|2