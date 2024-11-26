«Тюмень» — «Краснодар»: видео голов

«Краснодар» на выезде обыграл «Тюмень» в матче первого этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России — 3:3 (пенальти 4:2).

22-я минута: Данила Козлов — 0:1

39-я минута: Федор Смолов — 0:2

53-я минута: Федор Смолов — 0:3

58-я минута: Станислав Поройков — 1:3

62-я минута: Станислав Поройков — 2:3

88-я минута: Денис Ткачук — 3:3

Хозяева отыгрались со счета 0:3 в основное время. В серии пенальти точнее оказались гости — 4:2. «Краснодар» вышел во второй этап четвертьфинала турнира. «Тюмень» вылетела из Кубка России.