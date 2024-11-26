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Сегодня, 18:18

«Тюмень» — «Краснодар»: видео голов

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Тюмень» — «Краснодар».
Фото ФК «Краснодар»
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«Краснодар» на выезде обыграл «Тюмень» в матче первого этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России — 3:3 (пенальти 4:2).

22-я минута: Данила Козлов — 0:1

39-я минута: Федор Смолов — 0:2

53-я минута: Федор Смолов — 0:3

58-я минута: Станислав Поройков — 1:3

62-я минута: Станислав Поройков — 2:3

88-я минута: Денис Ткачук — 3:3

Хозяева отыгрались со счета 0:3 в основное время. В серии пенальти точнее оказались гости — 4:2. «Краснодар» вышел во второй этап четвертьфинала турнира. «Тюмень» вылетела из Кубка России.

FONBET Кубок России. Путь регионов. Плей-офф
26 нояб, 16:00. Геолог (Тюмень)
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