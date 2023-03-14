В «Акроне» рассказали, кого хотят увидеть следующим соперником в FONBET Кубке России

Учредитель «Акрона» Павел Морозов поделился эмоциями после победы над «Локомотивом» в серии послематчевых пенальти в игре второго этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России (1:1, пенальти — 7:6).

— Кого бы хотели увидеть следующим соперником из пути РПЛ?

— Может быть, «Урал».

— «Спартак» не хотите?

— Не знаю.

— На сколько высокие амбиции у команды?

— Конечно, плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. У нас цели самые амбициозные. Нет цели задерживаться в ФНЛ. Мы хотим играть в РПЛ. И думаю, что в ближайшее время будем.

— Как будете решать проблему со стадионом?

— Будем учитывать эту ситуацию. Будем играть на «Самара Арене» или реконструируем «Торпедо» в Тольятти.