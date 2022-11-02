Гол Касинтуры принес «Уфе» победу над брянским «Динамо» в Кубке России

«Уфа» с минимальным счетом обыграла брянское «Динамо» в матче 5-го раунда Пути регионов Кубка России. Встреча завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил полузащитник Эгаш Касинтура на 9-й минуте.

Отметим, что на 62-й минуте игры прямую красную карточку получил игрок «Динамо» Сергей Евтушенко.

Соперник «Уфы» по следующему раунду Кубка России определится по итогам жеребьевки.