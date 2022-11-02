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Сегодня, 14:19

Гол Касинтуры принес «Уфе» победу над брянским «Динамо» в Кубке России

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Уфа» с минимальным счетом обыграла брянское «Динамо» в матче 5-го раунда Пути регионов Кубка России. Встреча завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил полузащитник Эгаш Касинтура на 9-й минуте.

Отметим, что на 62-й минуте игры прямую красную карточку получил игрок «Динамо» Сергей Евтушенко.

Соперник «Уфы» по следующему раунду Кубка России определится по итогам жеребьевки.

Кубок России. Путь регионов. 5-й раунд
02 нояб, 12:00. Нефтяник (Уфа)
Уфа
1:0
Динамо Бр

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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