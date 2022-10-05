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Кубок России

Сегодня, 16:24

«Уфа» грубо нарушила регламент. Это основание для протеста? Куда смотрели судьи?

Александр Бобров
Шеф-редактор

В сегодняшнем матче Кубка России «Кубань-Холдинг» — «Уфа» в составе гостей играет неправильно заявленный футболист — Заурбек Плиев. Он вышел на поле под третьим номером, хотя заявлен на сезон под номером 26. А третий номер принадлежит его брату — Константину Плиеву, чью майку он и надел.

Заурбек Плиев в майке своего брата Константина.
Заурбек Плиев в майке своего брата Константина.
Профиль Заурбека Плиева на сайте Кубка России.
Профиль Заурбека Плиева на сайте Кубка России.
Профиль Константина Плиева на сайте Кубка России.
Профиль Константина Плиева на сайте Кубка России.

В пункте 12.8 регламента ФНЛ на этот сезон говорится следующее:

«12.8. Использование одного и того же номера различными футболистами или одним футболистом разных номеров в одном клубе в ходе первенства, а также в соревнованиях, проводимых РФС, допускается только в случае, если изменение номера футболиста осуществляется во второй регистрационный период с разрешения администрации ФНЛ по обращению клуба. При этом замена номера допускается только на номера, не используемые другим игроком на момент такой замены. Взаимная замена игровых номеров, используемых футболистами, не допускается. Смена игрового номера футболистом в течение одного спортивного сезона может быть произведена только один раз. Указанное требование распространяется в том числе на футболистов, заявленных по формам №3В, по заявочным листам Молодежной футбольной лиги, Вторых команд ФНЛ и юношеских команд».

Куда смотрели судьи перед игрой? Какое наказание теперь грозит уфимскому клубу — может ли КДК посчитать данное нарушение основанием для опротестования результата встречи, если «Кубань-Холдинг» ее проиграет?

Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд
05 окт, 15:00. Урожай (Павловская)
Кубань Холдинг
Уфа

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЛЧ
Челси
Милан

Обе забьют - да

28%

1.86

П1

19%

1.71

Х2

15%

2.20
⚽ Футбол. ЛЧ
Реал
Шахтер Д

Обе забьют - да

22%

1.96

Ф2 (2.5)

17%

1.65

ИТБ1 (2.5)

15%

12
⚽ Футбол. ЛЧ
Интер 1
Барселона 0
Матч завершен

П2

25%

1.86

Обе забьют - да

23%

1.59

16%

2.00
Футбол
Кубок России
ФК Уфа
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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