«Уфа» грубо нарушила регламент. Это основание для протеста? Куда смотрели судьи?

Сегодня, 16:24
В сегодняшнем матче Кубка России «Кубань-Холдинг» — «Уфа» в составе гостей играет неправильно заявленный футболист — Заурбек Плиев. Он вышел на поле под третьим номером, хотя заявлен на сезон под номером 26. А третий номер принадлежит его брату — Константину Плиеву, чью майку он и надел.
В пункте 12.8 регламента ФНЛ на этот сезон говорится следующее:
«12.8. Использование одного и того же номера различными футболистами или одним футболистом разных номеров в одном клубе в ходе первенства, а также в соревнованиях, проводимых РФС, допускается только в случае, если изменение номера футболиста осуществляется во второй регистрационный период с разрешения администрации ФНЛ по обращению клуба. При этом замена номера допускается только на номера, не используемые другим игроком на момент такой замены. Взаимная замена игровых номеров, используемых футболистами, не допускается. Смена игрового номера футболистом в течение одного спортивного сезона может быть произведена только один раз. Указанное требование распространяется в том числе на футболистов, заявленных по формам №3В, по заявочным листам Молодежной футбольной лиги, Вторых команд ФНЛ и юношеских команд».
Куда смотрели судьи перед игрой? Какое наказание теперь грозит уфимскому клубу — может ли КДК посчитать данное нарушение основанием для опротестования результата встречи, если «Кубань-Холдинг» ее проиграет?
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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Основные источники исследования