«Уфа» и «Нефтехимик» сыграют в Кубке России 30 октября

«Уфа» и «Нефтехимик» сыграют в 6-м раунде пути регионов FONBET Кубка России в четверг, 30 октября. Матч пройдет на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Стартовый свисток прозвучит в 17.00 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 6-й раунд.

30 октября, 17:00. Нефтяник (Уфа)

Следить за ключевыми событиями игры «Уфа» — «Нефтехимик» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

В прямом эфире трансляцию покажут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Также смотреть матч можно в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт».

В 5-м раунде уфимцы в серии пенальти победили «Енисей» (1:1, 5:3), а нижнекамцы — «Шинник» (1:1, 5:3).

Кубок России: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде