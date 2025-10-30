«Нефтехимик» победил «Уфу» и вышел в плей-офф пути регионов FONBET Кубка России

«Нефтехимик» победил «Уфу» в матче шестого раунда Пути регионов FONBET Кубка России. Игра проходила на стадионе «Нефтяник» в Уфе.

В основное время команды обменялись голами — 1:1. У гостей отличился Данила Сухомлинов. У хозяев мяч забил Мигран Агеян. В серии пенальти точнее были игроки нижнекамского клуба — 3:1.

«Нефтехимик» вышел в плей-офф пути регионов. В первом этапе 1/4 финала клуб сыграет с «Ростовом».