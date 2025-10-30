«Нефтехимик» победил «Уфу» и вышел в плей-офф пути регионов FONBET Кубка России

30 октября, 19:03
«Нефтехимик» победил «Уфу» в матче шестого раунда Пути регионов FONBET Кубка России. Игра проходила на стадионе «Нефтяник» в Уфе.
В основное время команды обменялись голами — 1:1. У гостей отличился Данила Сухомлинов. У хозяев мяч забил Мигран Агеян. В серии пенальти точнее были игроки нижнекамского клуба — 3:1.
«Нефтехимик» вышел в плей-офф пути регионов. В первом этапе 1/4 финала клуб сыграет с «Ростовом».
Vladimir Smetanin
Татары рулят
30.10.2025
провинциал
НХ как под копирку провели два последних кубковых матча, видно что силёнок побольше у команды в концовках матчей.
30.10.2025