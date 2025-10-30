Видео
30 октября, 19:03

«Нефтехимик» победил «Уфу» и вышел в плей-офф пути регионов FONBET Кубка России

Руслан Минаев

«Нефтехимик» победил «Уфу» в матче шестого раунда Пути регионов FONBET Кубка России. Игра проходила на стадионе «Нефтяник» в Уфе.

В основное время команды обменялись голами — 1:1. У гостей отличился Данила Сухомлинов. У хозяев мяч забил Мигран Агеян. В серии пенальти точнее были игроки нижнекамского клуба — 3:1.

«Нефтехимик» вышел в плей-офф пути регионов. В первом этапе 1/4 финала клуб сыграет с «Ростовом».

FONBET Кубок России. Путь регионов. 6-й раунд.
30 октября, 17:00. Нефтяник (Уфа)
Уфа
1:1
Нефтехимик
2

  • Vladimir Smetanin

    Татары рулят

    30.10.2025

  • провинциал

    НХ как под копирку провели два последних кубковых матча, видно что силёнок побольше у команды в концовках матчей.

    30.10.2025

    Кубок России
    ФК Нефтехимик
    ФК Уфа
