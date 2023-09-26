Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь
Путь РПЛ. Осень
Путь регионов. Осень
Путь РПЛ. Весна
Путь регионов. Весна
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 15:30

«Уфа» — «Торпедо»: прямая трансляция матча Кубка

Матч Кубка России «Уфа» — «Торпедо» пройдет 26 сентября в 15:30
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
ФК &amp;quot;Уфа&amp;quot;.
Фото ФК &quot;Уфа&quot;
Telegram Дзен

«Уфа» и «Торпедо» сыграют в матче 4-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России во вторник, 26 сентября. Встреча пройдет на стадионе «Нефтяник» в Уфе, начало — 16:30 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд
26 сент, 16:30. Нефтяник (Уфа)
Уфа
Торпедо

Формальные события матча «Уфа» — «Торпедо» будут доступны на сайте «СЭ» в разделе «Матч-центр». Смотреть видеотрансляцию игры в прямом эфире можно на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Эфир стартует в 16:25. Также следить за ходом встречи можно с помощью сервисов «Кинопоиск» и ИВИ.

По регламенту матчи проходят по кубковой системе в одну встречу. Победитель проходит дальше. Если команды сыграли вничью, двух дополнительных таймов по 15 минут нет, сразу переходят к серии пенальти.

Кубок России: расписание и результаты матчей, календарь турнира в актуальном виде доступны в разделе нашего сайта.

Футбол
ФК Торпедо (Москва)
ФК Уфа
0
Читайте также
Мишин сообщил, что Лазукин завершил карьеру и работает тренером в Казахстане
Клишина: «Решив рожать, я потеряла полмиллиона долларов. Минимум»
Посол Антонов призвал США не усиливать антироссийские настроения в Армении
Российская система ПВО сбила украинский БПЛА над Курской областью
США решили не приглашать Путина на саммит АТЭС
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2023
Кубок России: расписание и трансляции матчей 26, 27 и 28 сентября
Федоров назначен главным арбитром матча 2DROTS — «Химки» в FONBET Кубке России
Суперфинал FONBET Кубка России состоится 2 июня 2024 года
Личка: «Нужно быть более агрессивными. Моменты Карраскаля и Тюкавина — такие надо забивать»
Масалитин: «Не хочется, чтобы сказка 2Drots в Кубке России закончилась»
Дюков о работе женщин-арбитров в матчах мужских команд: «Будем создавать условия»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Филимонов поделился мнением об изменении формата FONBET Кубка России