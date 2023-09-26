«Уфа» и «Торпедо» сыграют в матче 4-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России во вторник, 26 сентября. Встреча пройдет на стадионе «Нефтяник» в Уфе, начало — 16:30 по московскому времени.

Формальные события матча «Уфа» — «Торпедо» будут доступны на сайте «СЭ» в разделе «Матч-центр». Смотреть видеотрансляцию игры в прямом эфире можно на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Эфир стартует в 16:25. Также следить за ходом встречи можно с помощью сервисов «Кинопоиск» и ИВИ.

По регламенту матчи проходят по кубковой системе в одну встречу. Победитель проходит дальше. Если команды сыграли вничью, двух дополнительных таймов по 15 минут нет, сразу переходят к серии пенальти.

Кубок России: расписание и результаты матчей, календарь турнира в актуальном виде доступны в разделе нашего сайта.