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Кубок России

15 марта, 12:45

Угальде рассказал, с кем хотел бы сыграть в полуфинале Пути РПЛ Кубка России

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Футболист Манфред Угальде
Манфред Угальде.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Нападающий «Спартака» Манфред Угальде в интервью «СЭ» признался, что хотел бы встретиться с ЦСКА в полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Я слышал, что противостояние «Спартака» с ЦСКА очень важно. С «Зенитом» я уже играл, так что теперь хотелось бы попробовать свои силы в матче с ЦСКА», — сказал Угальде «СЭ».

Угальде перешел в «Спартак» 29 января из «Твенте» за 13 миллионов евро. За московский клуб 21-летний форвард сыграл 3 официальных матча во всех турнирах, в которых не отметился голевыми действиями.

В пятницу, 15 марта, состоится жеребьевка 1/2 финала Пути РПЛ и второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России. «СЭ» проведет онлайн-трансляцию.

Манфред Угальде. «Промес — классный парень! Надеюсь, он вернется в Россию». Интервью Угальде
Манфред Угальде
Кубок России
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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