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Сегодня, 07:05

Угаров: «Суперфинал Кубка России показал, что «Зенит» не ненамного сильнее команды Первой лиги

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший игрок «Зенита» Денис Угаров поделился впечатлениями от Суперфинала FONBET Кубка России против «Балтики» (2:1).

— Я ожидал совсем другого финала, и «Балтика» меня в этом матче удивила с самой лучше стороны, — приводит слова Угарова «РБ Спорт». — Я считаю, что приз лучшего тренера по итогам сезона надо отдать Игнашевичу. Потому что его команда, которая вылетела из РПЛ, сыграла в этом матче очень достойно. Он смог создать из того, что у него было, очень боеспособный коллектив.

— «Зенит» в этой встрече показал чемпионский футбол?

— «Зенит» на протяжении всего сезона вообще не производит особого впечатления. Были игры более-менее, но таких вот идеальных, хороших матчей — не было. И даже этот суперфинал показал, что «Зенит» не ненамного сильнее команды Первой лиги. В этом году, хоть они и выиграли и чемпионат, и кубок, сам футбол и отношение многих футболистов оставляет желать лучшего.

«Зенит» сделал требл в сезоне-2023/24. Ранее команда Сергея Семака обыграла ЦСКА в Суперкубке страны (0:0, пенальти 5:4) и в шестой раз подряд выиграла чемпионат России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/denis-ugarov-e-tot-superfinal-pokazal-chto-zenit-ne-nenamnogo-sil-nee-komandy-pervoj-ligi/
Кубок России
ФК Зенит
Денис Угаров
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